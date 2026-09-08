El Govern aprueba este martes un techo de gasto de 43.191 millones para 2027, un 5% más que en 2026

Archivo - La consellera de Economía del Govern de la Generalitat, Alícia Romero, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Romero confía en que el Consejo de Ministros apruebe el nuevo modelo de financiación en septiembre BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern prevé aprobar el techo de gasto para 2027 en el consell executiu que se celebra este martes y lo ha fijará en 43.191 millones de euros, cifra un 5% superior a la del año pasado pese a no incorporar los 4.686 millones anuales adicionales que supondría el nuevo modelo de financiación autonómica.

Los socios de investidura del ejecutivo, ERC y Comuns, han sido informados de la cifra de techo de gasto, según ha detallado la consellera de Economía del Govern de la Generalitat, Alícia Romero, en una entrevista en 3Cat recogida por Europa Press.

Romero confía en que el Consejo de Ministros aprobará la nueva financiación el 22 o el 29 septiembre tras la luz verde del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"No sabemos la fecha exacta", ha añadido Romero, quien ha dicho que el Gobierno aún está acabando de hacer ajustes legislativos y ha confiado en que empiece su tramitación en el Congreso de los Diputados en diciembre, antes de Navidad.

PRIORIDADES DEL EJECUTIVO

Romero no ha mencionado medidas concretas a incorporar en los presupuestos de 2027, aunque ha hecho referencia a actuaciones "continuistas", como contratos programa, y ha situado la vivienda, movilidad, infraestructuras y servicios públicos como a las prioridades del ejecutivo para las cuentas.

Pese a las reticencias de los socios de investidura por lo que se refiere a la aprobación de los próximos presupuestos, la consellera ha asegurado que el Govern está "abierto a negociar y a sumar apoyos" con el incentivo de la posibilidad de incorporar los ingresos de la nueva financiación en el caso de que se apruebe.

Romero ha apelado a elementos de negociación relacionados con ámbitos como la lengua catalana para lograr el apoyo de Junts per Catalunya a la financiación en el Congreso.