El Govern aprueba el proyecto de ley que rediseñará la Escola d'Administració Pública

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabeza la reunión del Consell Executiu de este martes - Europa Press

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu ha aprobado este martes el proyecto de ley de la Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), una norma que modifica el marco normativo vigente desde 1987 y rediseñará la institución para que tome un "mayor protagonismo" en la función pública de la Generalitat.

El proyecto de ley redefine el papel de la EAPC y le "atribuye una misión transversal y estratégica vinculada a la captación de talento, la formación, la acreditación de competencias, la investigación y la trasferencias de conocimiento, con el objetivo de reforzar la calidad de los servicios públicos", según el texto.

La norma se enmarca en el proceso de reforma de la Administración impulsado por el Govern y complementa normas que están elaborándose o en tramitación, como la ley de ocupación pública o la reforma de la dirección pública profesional.

PROCESOS SELECTIVOS

El Govern defiende que con esta norma se le da a la EAPC el "encuadre institucional" que necesita, y confía en el apoyo de ERC y los Comuns, pero también al menos el de Junts, para su convalidación en el Parlament, que ha situado para finales de 2027.

La EAPC contará con las competencias para "diseñar, implementar y actualizar" los procesos selectivos de los funcionarios del cuerpo general de la Generalitat.

La aprobación de la oferta pública seguirá dependiendo de la secretaría de Función Pública, pero la EAPC es quien diseñará y ejecutará operativamente los procesos.

También jugará un papel clave a la hora de definir y desarrollar el marco curricular y las competencias para la captación, identificación y desarrollo de los directivos públicos profesionales, y tendrá la función de acreditar las competencias profesionales que deban tener los directivos públicos.