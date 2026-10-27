El Govern aumenta un 50% el importe de las ayudas del Fondo de Transición Nuclear de 2026

Archivo - El secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Jaume Baró, en una imagen de archivo - GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aumentado un 50% el importe de las ayudas empresariales del Fondo de Transición Nuclear de 2026 hasta los 52,5 millones de euros.

Lo ha anunciado este martes el secretario de Empresa e Innovación y consejero delegado de la Agencia para el crecimiento de las empresas de la Generalitat (Acció), Jaume Baró, durante la reunión del órgano de gobierno de este fondo celebrada en Móra la Nova (Tarragona), ha informado el Departamento de Empresa y Trabajo en un comunicado.

Esta ampliación del 50% consiste en un incremento de 17,5 millones, que se suman a los 35 millones anunciados el pasado mes de abril.

Las ayudas van destinadas a proyectos industriales, de innovación y crecimiento que se lleven a cabo en las zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona) con el objetivo de "impulsar el desarrollo socioeconómico y la transición energética de este territorio".

6 TIPOS DE PROYECTO

Mediante este instrumento se pueden subvencionar 6 tipos de proyecto: de inversión empresarial, de creación de ocupación, de crecimiento, de cooperación, de emprendimiento de alto valor añadido y de innovación tecnológica.

El Fondo de Transición Nuclear, financiado a través de un impuesto medioambiental propio de Catalunya, tiene como finalidad "acompañar a las zonas afectadas por la desnuclearización en la transición energética justa y el desarrollo socioeconómico".