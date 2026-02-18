El Govern aumentará en 25 millones anuales la financiación de los centros de investigación Cerca

La consellera Núria Montserrat se reúne con los centros Cerca - GOVERN

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha confirmado este miércoles un incremento de la financiación basal por parte del Govern a los centros de investigación Cerca por valor de 25 millones de euros anuales, informa el departamento en un comunicado.

En un encuentro con los directores de los 42 centros Cerca participados por la Generalitat, la consellera ha detallado que esta nueva financiación irá acompañada de un nuevo modelo de evaluación para asegurar una distribución de recursos en base a criterios de excelencia científica, calidad e impacto social, siguiendo el mandato de la Ley de la ciencia catalana.

Montserrat ha defendido que el sistema de investigación de Catalunya "es una de las grandes fortalezas y una pieza clave del modelo de conocimiento", y ha señalado que se le quiere proporcionar las condiciones para asumir riesgos científicos, anticipar los grandes retos globales y generar alianzas estratégicas con universidades, empresas e instituciones internacionales.

La financiación adicional a los centros Cerca servirá para que puedan desplegar planes estratégicos en los ámbitos prioritarios fijados por la ley de la ciencia catalana como la la ciencia abierta, la igualdad de género, la innovación y transferencia de conocimiento, el mecenazgo o el fortalecimiento del catalán en la investigación.

Montserrat también ha presentado la nueva convocatoria de ayudas Joan Guinovart para financiar programas estratégicos de investigación en colaboración entre centros de investigación y universidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, y las ayudas dispondrán de una dotación de 800.000 euros para dos años y financiarán seis programas anualmente.