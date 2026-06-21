El Govern autoriza 64 actos de San Juan, fiestas mayores y espectáculos pirotécnicos en el litoral

Archivo - Dos mujeres tiran los deseos a la hoguera del barrio de Sant Antoni durante la noche de San Juan, a 23 de junio de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincon/Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha autorizado 64 actos vinculados a la verbena de San Juan, a fiestas mayores o a espectáculos pirotécnicoS durante todo el verano en el litoral catalán.

En un comunicado este domingo, la consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha destacado el "fuerte arraigo social y cultural" que tienen las actividades que se realizan cerca de la costa durante el verano que, según ella, se mantienen en un número estable pero poco a poco se van viendo más.

En concreto, del total de autorizaciones, 21 corresponden a la verbena de San Juan o a hogueras, 18 a fiestas mayores y 25 a espectáculos pirotécnicos o de drones.

Entre las hogueras destacan la de la Playa de les Cases-Marjal, en Alcanar (Tarragona), la de la llegada de la Flama del Canigó a la playa de Lloret de Mar (Girona) o la de la verbena de San Juan en la playa de Ocata, en El Masnou (Barcelona).

Respecto a las fiestas mayores, se han autorizado eventos como la cantada de habaneras de la Costa Daurada o el Festival High Rockabilly de Calafell (Tarragona), y en el caso de la pirotecnia, destacan los espectáculos previstos en las fiestas mayores de Canet de Mar (Barcelona) o de L'Ametlla de Mar (Tarragona).