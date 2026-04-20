El Govern avanza en la prevención de riesgos geológicos con un nuevo dron con sensores

Imagen del dron para evitar riesgos geológicos - EL GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Cartogràfic i Geológic de Catalunya (ICGC), entidad dependiente del Departamento de Territorio de la Generalitat, ha adquirido un dron equipado con un sensor por 32.452 euros, sin IVA, para potenciar la vigilancia y mitigación de los riesgos geológicos en Catalunya, especialmente en zonas abruptas y montañosas de difícil acceso.

El instituto tiene el objetivo de incrementar la seguridad de las personas y los bienes y mitigar los impactos asociados a los riesgos geológicos, especialmente ante los efectos derivados del cambio climático, informa este lunes el Govern en un comunicado.

En concreto, el dron permitirá estudiar flujos torrenciales y cuantificar los cambios morfológicos en los mismos, hacer un monitoraje 4D de las deformaciones del terreno, mejorar la modelización de futuros episodios y definir medidas de protección más eficientes.