Govern y ayuntamientos acuerdan un documento para avanzar en la transformación del entorno del Besòs

Reunión del Consorci del Besòs con la consellera Sílvia Paneque - GOVERN

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, los ayuntamientos de Montcada i Reixac, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Barcelona y movimientos vecinales han acordado un documento de 29 puntos para avanzar en la transformación del entorno del Besòs.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha presidido la comisión de participación El Besòs ens uneix del Consorci del Besòs, y ha asegurado que se ha sido una sesión de trabajo "muy productiva" en la que se ha acordado este documento.

Ha asegurado que son propuestas muy trabajadas y que los acuerdos tienen el compromiso de la Conselleria en lo que corresponde y que se trabajarán "con un calendario y actuaciones concretas".

En materia de vivienda, acuerda impulsar el proyecto Vesta con más viviendas en todo el territorio, y Paneque ha destacado que, además de la construcción de la vivienda pública, en el Besòs existe "un parque envejecido que requiere de esta política de rehabilitación".

Las propuestas acordadas están relacionadas con el fomento de la vivienda, el desarrollo del tejido productivo, la regeneración de los polígonos industriales, el urbanismo y la accesibilidad, la formación y la mejora del entorno ambiental del litoral del Besòs.

Entre los acuerdos firmados durante la comisión El Besòs ens uneix se establece el compromiso de impulsar la ejecución de cinco proyectos de repercusión y transformación en el territorio Besòs para desarrollar en el periodo 2027-2037.