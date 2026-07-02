El Govern celebra el comportamiento del mercado laboral en un contexto externo de "evolución"

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, y la directora del Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo. - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, ha valorado positivamente los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en Catalunya de junio, que ha destacado que demuestran el buen funcionamiento del mercado de trabajo, en un contexto, además, "de constante evolución".

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los medios de comunicación junto a la directora del Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo, en relación a las cifras del paro publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que muestran una caída intermensual de 458 personas paradas, de un 0,15%, y una subida del 0,93% de las afiliaciones, hasta alcanzar las 4.008.221 personas afiliadas.

Así, Ramos ha celebrado que se hayan superado las 4 millones de personas afiliadas en Catalunya, incluso a pesar de las influencias de acontecimientos internacionales, la introducción de procesos de automatización o la influencia de la inteligencia artificial (IA).

"En este contexto, la evolución positiva de nuestro mercado de trabajo nos ayuda a pensar que podemos continuar esta senda", ha afirmado Ramos, y ha añadido que el reto es conseguir que esta prosperidad sea más compartida y asegurar la calidad de la ocupación.

Preguntado por la menor velocidad a la que ha descendido el paro en junio de este año con respecto a otros ejercicios, Ramos ha explicado que en un contexto de alta ocupación como el de Catalunya cada vez es más difícil reducir el paro y crecer en ocupación: "Aún lo estamos consiguiendo. Pero el ritmo no será siempre el mismo. Será cada vez más lento", ha afirmado.