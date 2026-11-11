El Govern cifra la huelga en Catalunya en un 22% en educación y un 7% en salud hasta las 12

Carteles reivindicativos en Barcelona - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha cifrado el seguimiento de la huelga general de este miércoles a las 12 horas en un 21,9% entre el personal docente (más de 19.000 profesores), un 6,9% en el sistema sanitario concertado y público (Siscat) y un 12,6% en el conjunto de la administración autonómica, informa en un comunicado.

En el ámbito universitario, el seguimiento entre los alumnos supera el 80%, mientras que en el personal docente e investigador (PDI) es del 1,44% y en el personal técnico y de gestión (PTGAS) alcanza el 8,44%.

La huelga ha provocado una caída del 15% en el consumo eléctrico en Catalunya respecto a este martes y un descenso del tráfico en los accesos a Barcelona, con un 52% menos de entradas (87.000 vehículos) y un 45% menos de salidas (65.000).

RED VIAL, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

La movilidad en la red vial registra más de 50 incidencias y cortes en vías principales como la AP-7, la A-2 y la C-58.

En el ámbito de la seguridad y las emergencias, el teléfono 112 ha atendido 878 llamadas; dos personas han resultado heridas por atropellos en piquetes en Tarragona y Reus (Tarragona), y 6 mossos d'Esquadra han sufrido lesiones leves en una intervención en la B-23 en Molins de Rei (Barcelona).

TRANSPORTE PÚBLICO

En el transporte público, los servicios mínimos se cumplen de forma generalizada en Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), mientras que en la red de Rodalies el seguimiento de los mínimos es del 78% tras registrarse cancelaciones puntuales e incidencias iniciales en los accesos a la estación de Sants.

El Ejecutivo ha manifestado que comparte la preocupación ciudadana por el acceso a la vivienda y a unos servicios públicos de calidad, motivo central de la convocatoria, y ha reiterado su compromiso de hacer compatible el derecho de huelga con la garantía de los servicios esenciales y la movilidad.