El Govern comenzará "en los próximos días" los contactos para negociar los Presupuestos de 2024

Desvincula las cuentas de la negociación de investidura: "No tiene nada que ver"



BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado este martes que el Ejecutivo catalán comenzará "en los próximos días y en las próximas semanas" los contactos con los grupos políticos para negociar los Presupuestos de 2024.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa este martes, junto con la consellera de Territorio, Ester Capella, tras la reunión del Consell Executiu, después de anunciar que el Govern ha aprobado el techo de gasto para 2024.

En concreto, la Generalitat ha fijado el techo de gasto de 2024 en 36.684 millones de euros, lo que supone un incremento efectivo del gasto de un 5,5% más que 2023, 1.811 millones más.

Plaja ha concretado que el Govern se pondrá en contacto "como se hizo en la anterior ocasión, con grupos con los que se ha llegado a acuerdos", y ha añadido que entre ellos también están Junts y la CUP, al ser preguntada si se reunirán con ellos además de hacerlo con PSC y comuns, con quienes sacó adelante las cuentas de 2023.

"El acuerdo de hoy deja claro que los Presupuestos del año que viene serán expansivos, servirán para mejorar los servicios públicos y hacer las inversiones necesarias", ha destacado la portavoz, que ha insistido en que no demorarán el inicio de esta ronda de contactos.

También ha desvinculado la negociación de las cuentas con las negociaciones para investir al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez: "No tienen nada que ver. Es un tema de que el calendario de Presupuestos viene condicionado por aspectos técnicos. La maquinaria no se parará en función de los avances o no de la investidura".