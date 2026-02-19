El Govern y los Comuns alcanzan un acuerdo para los Presupuestos

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (I), con la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach (d) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El Govern y los Comuns han alcanzado un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se reunirán este jueves a las 11 horas en el Palau de la Generalitat para formalizar el pacto, han confirmado fuentes de la negociación a Europa Press.

Las negociaciones para cerrar el pacto se han acelerado en los últimos días y horas, y se formalizará este jueves tras la reunión entre ambos líderes, ha avanzado 'El Periódico de Catalunya'.

Aumentar los recursos en vivienda, así como limitar las compras especulativas de vivienda, y mejoras en el transporte público y Rodalies eran los principales reivindicaciones de los Comuns, entre otras carpetas en las que han avanzado estas últimas semanas y días.

En vivienda, los Comuns anunciaron este miércoles un acuerdo para aumentar en unos 100.000 euros anuales las ayudas al alquiler en Catalunya hasta 2027, para aumentar los hogares beneficiados en cerca de 50.000 cada año.

También alcanzaron el miércoles un acuerdo en Rodalies, mediante el cual el Govern, a través de la empresa mixta de Rodalies, se compromete a asumir el traspaso de las líneas R1, R2 Sur, R3, R4 Nord y R16, además del compromiso de que la Generalitat haga obras en la red mediante encomiendas de gestión.

Finalmente, han acordado aumentar los recursos para la red de buses interurbanos, un cheque de 25 euros anuales para jóvenes para productos mensuales y otro para anticonceptivos, además de 100.000 nuevas becas comedor los próximos 2 años.

Tras cerrar el acuerdo con los Comuns, el Govern tiene todavía que atar el 'sí' de ERC, formación con la que, formalmente, no han iniciado las negociaciones.