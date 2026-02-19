El Govern y Comuns pactan aprobar la limitación de compra especulativa de vivienda "antes de verano"

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se reúnen en el Palau de la Generalitat - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, rubricarán este jueves el acuerdo que han alcanzado para la aprobación de los Presupuestos, tras haber pactado la modificación de la ley de urbanismo para limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya, con el objetivo de que se pueda aplicar "antes de verano".

Así lo han informado fuentes de la negociación a Europa Press, que han detallado que esta modificación forma parte del acuerdo para las cuentas públicas como un anexo al pacto, y que pretenden tramitar por lectura única en el Parlament.

La modificación de la ley de urbanismo habilitaría a los ayuntamientos catalanes a elaborar planes especiales de urbanismo que limiten la compra de vivienda a personas físicas con el objetivo de residir en ellas, con algunas excepciones.

Se aplicará en zonas de mercado tensionado y mientras tengan esta condición, y el objetivo es que los consistorios lo apliquen antes de las elecciones municipales de 2027, una iniciativa que podrán trasladar a los plenos municipales también asociaciones privadas y entidades para que se debata.

4 VIVIENDAS PARA PEQUEÑOS PROPIETARIOS

Los pequeños propietarios podrán adquirir hasta 4 viviendas en su municipio de residencia habitual (la proposición de ley de los Comuns contemplaba que no podían adquirir más de una), siempre que las alquilen según el índice de precios topado, o para residencia habitual propia o de familiares hasta segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos).

En cambio, los grandes propietarios no podrían adquirir pisos, tan solo podrían comprar edificios enteros, con la obligación de que el alquiler de sus pisos sea residencial y con el precio topado.

Habrá mecanismos para que, en todo caso, se compre el edificio entero de golpe (bajo estas condiciones de alquiler topado) y evitar que se compre piso a piso hasta quedarse finalmente con todo el edificio entero.

SEGUNDAS RESIDENCIAS

Sí que se podrían adquirir segundas en otro municipio que no sea el de residencia habitual (tanto para pequeños como grandes propietarios), aunque no se podrán poner en alquiler.

Las administraciones públicas y fundaciones que trabajen con vivienda social, así como entidades del tercer sector, estarán exentas de estas limitaciones de compra cuando destinen la vivienda a alquiler protegido, social o asequible.

"PRIMERA COMUNIDAD" EN REGULARLO

Con esta modificación, defienden los Comuns, los principales impulsores de esta medida en la negociación, Catalunya se convertirá en "la primera comunidad autónoma" que contará con esta herramienta para prohibir las compras especulativas a grandes tenedores y a fondos buitre.

Es una medida que se aplica también en otros países como Singapur, Dinamarca, Austria, Canadá, Suiza o Países Bajos.

De esta forma, aseguran, "nadie podrá comprar para especular", porque cualquier nueva compra de vivienda será para residencia habitual o para alquilar a precios topados.