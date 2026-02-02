Govern y Comuns evalúan este martes los acuerdos pendientes antes de abordar los Presupuestos

Archivo - La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, y la líder de Comuns, Jéssica Albiach, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern y los Comuns se reunirán este martes para evaluar el nivel de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre ambos a raíz de los suplementos de crédito a las cuentas de la Generalitat durante 2025, condición previa de los Comuns a iniciar unas posibles negociaciones para aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2026.

La reunión será en el Palau de la Generalitat a las 8.30 horas, antes de la reunión semanal del Consell Executiu, y participarán, por parte del Ejecutivo, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; el secretario del Govern, Javier Villamayor, y el secretario general de Economía y Finanzas, Juli Fernández.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, encabezará la delegación del partido, y también participarán el portavoz parlamentario, David Cid; la portavoz adjunta, Susana Segovia, y el diputado Andrés García Berrio.

ACUERDOS PENDIENTES

En septiembre, ambas partes ya mantuvieron una reunión para evaluar los compromisos de los acuerdos para los suplementos de crédito, y entonces Albiach ya advirtió al Govern que había compromisos pendientes de cumplir.

En mayo, pactaron con el Govern, en el ámbito educativo, desplegar programas para la mejora de lengua catalana, matemáticas e inglés, así como la recuperación progresiva de comedores escolares en centros de máxima y alta complejidad en institutos, además del refuerzo de docentes para la escuela inclusiva.

En vivienda, acordaron un plan de choque para unificar los criterios de las mesas de emergencia, la creación de un registro de grandes tenedores y la creación de una unidad antidesahucios; y en salud, destinar más recursos a salud mental y bucodental.

PRESUPUESTOS DE 2026

Aunque ambas partes descartan que en la reunión vayan a empezar a negociar los Presupuestos para 2026, el cumplimiento de estos acuerdos es una condición indispensable para los Comuns para empezar a abordar esta cuestión, entre otras cuestiones.

De hecho, la semana pasada la propia Albiach aseguró que las negociaciones estaban "más verdes que una lechuga", y aseguran que no sentarán con el Govern a negociar hasta que apliquen alguna sanción a propietarios de vivienda por incumplir la ley de vivienda, aplicando el régimen sancionador que acordaron con su formación.