El Govern concede la Medalla de Oro de la Generalitat a Ferran Adrià y a Caterina Biscari

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu de este martes aprobará la concesión de la Medalla de Oro de la Generalitat, la máxima distinción que otorga la institución, al cocinero Ferran Adrià y a la doctora en física Caterina Biscari.

Lo ha anunciado el presidente, Salvador Illa, en un vídeo en Instagram recogido por Europa Press, en el que ha agradecido la "aportación a Catalunya" de ambas personalidades a lo largo de su trayectoria.

La Medalla de Oro de la Generalitat es la máxima distinción honorífica que otorga el Govern para premiar a personas o colectivos por sus "servicios eminentes y extraordinarios" a Catalunya.

FERRAN ADRIÀ

Ferran Adrià es uno de los chefs más influyentes en Catalunya, en España y a nivel internacional; dirigió el restaurante El Bulli, en Roses (Girona), hasta su cierre en 2011, y fue nombrado mejor restaurante del mundo en 5 ocasiones según The Restaurant Magazine y recibió 3 estrellas Michelin.

Adrià ha destacado también en la divulgación gastronómica con varios proyectos, y ha recibido otros reconocimientos como la Creu de Sant Jordi (2002), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2007) y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (2009).

En 2011 presentó el proyecto El Bulli Foundation, un espacio de ocio y gastronomía también en Roses, tras el cierre del restaurante, y en 2023 el museo elBulli1846, con el objetivo de divulgar el legado del restaurante.

CATERINA BISCARI

Por su parte, Biscari es licenciada en Física por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Física por la Universidad de Nápoles Federico II, y ha desarrollado su carrera científica en el ámbito de los aceleradores de partículas.

Ha dirigido desde 2012 y hasta 2026 el Sincrotró Alba, un complejo de aceleradores de electrones con los que se genera luz de sincrotrón para el análisis atómico y molecular de las propiedades de la materia, y que es una de las principales infraestructuras científicas de Catalunya.

Uno de los principales hitos de su etapa al frente de la institución científica es la aprobación del proyecto Alba II, que permitirá que la instalación se convierta en un sincrotrón de cuarta generación.