El Govern confirma que la muerte de una mujer en marzo en Tortosa (Tarragona) fue un feminicidio

TARRAGONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha confirmado el feminicidio de una mujer de Tortosa (Tarragona) el 17 de marzo, después de que la investigación de los Mossos d'Esquadra haya permitido esclarecer los hechos y detener al presunto autor, un hombre de 59 años al que se le relaciona con un delito de homicidio doloso.

Según explican fuentes policiales a Europa Press este martes, los Mossos recibieron un aviso el 8 de marzo sobre un presunto caso de maltrato en el ámbito del hogar, donde acudieron con diversos efectivos.

Posteriormente, el 13 de marzo, la mujer ingresó en estado crítico en la UCI del Hospital Verge de la Cinta, donde acabó falleciendo el día 17.

La primera hipótesis sobre la que trabajaron los agentes fue un posible caso de feminicidio, si bien fue el informe forense el que acabó de determinar las causas de la muerte y permitió al juzgado competente ordenar la detención del hombre.

En un comunicado del Govern, la Conselleria ha confirmado que este se trata del segundo feminicidio en lo que va de año y ha expresado su pésame a familiares y amigos de la víctima.