El Govern confirma el nombramiento de Òscar Playà como nuevo director de Rodalies de Catalunya

Archivo - El director de la Red de Metro y nuevo responsable de Rodalies, Òscar Playà y la presidenta de la compañía y concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero Òscar Playà será el nuevo director general de Rodalies de Catalunya, cargo que compatibilizará con su designación como ceo de la empresa mixta, ha confirmado este lunes la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado.

Playà asumirá ambas funciones "para poder aplicar una nueva gobernanza de forma colaborativa con los trabajadores y trabajadoras de la empresa Renfe en Catalunya", una decisión que se ha tomado con la aceptación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el acuerdo del Govern y ERC.

Directivo con más de veinte años de experiencia en la gestión y liderazgo de organizaciones complejas en el ámbito de la movilidad ferroviaria en Barcelona y su área metropolitana, Playà es actualmente director general de la Red de Metro de Barcelona (TMB), impulsando "la transformación integral del sistema para dar respuesta a las necesidades de movilidad presentes y futuras".