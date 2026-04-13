El Govern contactará al MNAC y analizará la sentencia sobre el traslado de las pinturas de Sijena

Archivo - Varias personas observan las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha afirmado que se pondrá en contacto con el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) para saber qué dice la sentencia que ha recibido para trasladar las pinturas murales de Sijena, ubicadas en el MNAC, al Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) en el plazo de 56 semanas y "analizarla".

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los periodistas después de la rueda de prensa para presentar los actos del Any Pau Casals, donde ha señalado que aún no tiene la información oficial de lo que ha recibido el MNAC y asegura que lo primero que hará será ponerse en contacto con el museo y "ver la situación real de todo".

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha anunciado este lunes que la magistrada jueza de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huesca, Rocío Pilar Vargas, ha determinado que las pinturas debe ser entregadas a Aragón y reintegradas a su emplazamiento original, el Monasterio de Santa María de Sijena, en la Comarca oscense de Los Monegros, en un plazo de 56 semanas.