El Govern crea un programa temporal para desplegar el Pla de Museus de Catalunya

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern de Catalunya, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la creación del programa temporal para el despliegue del plan estratégico 'Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya', que tiene como objetivo impulsar la ejecución de las actuaciones previstas en el último tramo de vigencia y garantizar el logro de los objetivos fijados para el horizonte 2030.

El plan, aprobado en 2020, es el instrumento estratégico que define las líneas de actuación en equipamiento museísticos y cuantifica los recursos económicos, técnicos y humanos para su despligue, y hasta ahora se han ejecutado dos planes cuatrienales, informa este martes tras el Consell Executiu.

El programa temporal quiere impulsar la ejecución de las actuaciones previstas en el plan de actuaciones vigente 2022-2025 pendientes de implementar y el desarrollo del plan de actuaciones 2026-2030.

Tiene un presupuesto global de 827.334,57 euros, con una duración de tres años, y se concentrará en actuaciones clave para reforzar y modernizar el sistema museístico catalán.

Entre sus líneas de trabajo figuran consolidar el Mapa de museos catalán, avanzar en la modificación de la ley de museos, mejorar la conservación y gestión del patrimonio e impulsar programas estratégicos orientados a promover una función social.