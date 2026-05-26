El Govern crea un programa temporal para impulsar contenidos audiovisuales en catalán en redes

La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu semanal, en la Generalitat, a 26 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat creará el Programa temporal para el impulso de los contenidos audiovisuales en catalán en las redes sociales y en el entorno digital, adscrito a la Conselleria de Política Lingüística, informa tras el Consell Executiu.

El programa tendrá una duración máxima de tres años y responde a la transformación estructural del ecosistema audiovisual contemporáneo, en el que una parte creciente del consumo --especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes-- se produce en las redes sociales y las plataformas digitales.

El objetivo del programa, según el Govern, es incrementar la oferta y el consumo de contenidos en catalán en las redes sociales, mejorando la visibilidad y fortalecer el ecosistema de los creadores, e impulsar la adopción de las nuevas tecnologías del lenguajes y la IA en la creación de contenidos.

CENTRE D'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA

El Govern ha aprobado el proyecto de decreto por el que modifica el decreto de los estatutos de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural para integrar el Centre d'Història Contemporània de Catalunya como unidad del Museu d'Història de Catalunya, regular las funciones e integrar el personal correspondiente.

La integración, según la Generalitat, permite reforzar la difusión de la historia contemporánea en los equipamientos nacionales y racionalizar los recursos públicos, eliminando así duplicidades normativas y funcionales.