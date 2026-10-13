El Govern cree que las elecciones no deberían "marcar" los pactos en vivienda del Parlament

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado este martes que el calendario electoral "no tiene por qué marcar los calendarios legislativos" del Parlament en lo relativo a las negociaciones para limitar la compra especulativa de viviendas.

"Ni en esta cuestión ni en ninguna otra", ha remarcado en rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, donde ha explicado que continúan las conversaciones con los grupos parlamentarios de izquierdas sobre esta materia.

Ha agregado que el Ejecutivo catalán ha trasladado una propuesta que "mantiene el objetivo" de evitar que la vivienda sea un bien especulativo para los grandes tenedores y los fondos de inversión, al tiempo que recoge las aportaciones formuladas por el Consell de Garanties Estatutàries al primer proyecto pactado con los Comuns.

Ha confiado en que las conversaciones con los grupos concluyan a finales de este mes de octubre, y ha aclarado que estas se paralizaron temporalmente para evaluar el impacto de los decretos de vivienda del Gobierno central sobre la normativa que pretenden impulsar el Executiu y las fuerzas del Parlament.

TEMAS PENDIENTES CON EL GOBIERNO

Por otro lado, ha admitido que algunos asuntos que requieren el concurso del Congreso, como la condonación de la deuda del FLA Y la reforma del modelo de financiación, "han quedado en un paréntesis" por la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral, si bien ha destacado que se sigue avanzando en carpetas como el traspaso de Rodalies.

"Seguimos trabajando con la misma intensidad con la que lo veníamos haciendo hasta ahora" y con los mismos objetivos prioritarios para el Executiu, ha afirmado Paneque.

Ha añadido que, de producirse un cambio en el Gobierno central, mantendrían la misma línea de trabajo porque el Govern se debe a los catalanes.

No obstante, ha reconocido que la consecución de estas metas será más sencilla si Pedro Sánchez continúa al frente del Ejecutivo: "Estos objetivos son más fáciles de alcanzar con un Gobierno que comparte esta mirada, esta trayectoria y estos caminos".

LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA

Preguntada por el escenario político a la izquierda del PSOE, Paneque ha señalado que lo observan "con respeto" y a la expectativa de cómo termine articulándose electoralmente ese espacio, aunque ha descartado que dicho panorama influya en la relación con los grupos del Parlament.

"Esperamos que sean estos movimientos, corrientes y espacios políticos los que determinen cuál es la mejor manera en que piensan que pueden abordar las elecciones", ha indicado la portavoz, precisando que no le corresponde al Govern valorar las distintas fórmulas posibles, aun cuando en determinados temas compartan planteamientos.