El Govern da luz verde al plan para fomentar el catalán en las cárceles y centros juveniles

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BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado el Plan de acciones para fomentar el catalán en la ejecución penal 2026-30, una iniciativa de los departamentos de Justicia y Política Lingüística para potenciar la lengua en la reinserción y el servicio de rehabilitación de internos en cárceles y centros de justicia juvenil.

El Consell Executiu de este martes ha aprobado así el plan anunciado el lunes en rueda de prensa por los consellers de Justicia, Ramon Espadaler, y de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, informa la Generalitat.

El plan parte de que saber catalán amplía oportunidades y no se trata sólo de aprender una nueva lengua, sino de adquirir una competencia que ayude al interno a relacionarse mejor con el entorno, a participar en actividades formativas y culturales y a acceder con más garantías al mercado laboral una vez alcancen la libertad.

La estrategia se dirige a internos y jóvenes en ejecución penal, a profesionales de los centros penitenciarios y de justicia juvenil, y a los propios centros y entidades colaboradoras.

El plan prevé desplegar actuaciones dirigidas tanto a los más de 5.200 profesionales del sistema de ejecución penal como a los internos y al funcionamiento de los mismos centros.

Entre las principales medidas para los profesionales hay 20 talleres de sensibilización lingüística durante 2026, que se consolidarán hasta llegar a 40 talleres anuales; crear la figura de los referentes lingüísticos en los centros, y reforzar la formación lingüística del personal del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (Cire).