El Govern dará ayudas por 5 millones a agricultores a través del Fons de Transició Nuclear

Archivo - Agricultores en el interior de sus tractores por la Gran Vía durante una tractorada de agricultores en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Desarrollo rural de la Generalitat, Ramon Armengol, ha anunciado que el Fons de Transició Nuclear contará con una línea de ayudas anual de 5 millones de euros para agricultores que se publicará la próxima semana, afirma el Consell Comarcal del Segrià en un comunicado.

Lo ha explicado este martes, en el marco de una jornada que también ha contado con la presencia del presidente Consell Comarcal del Segrià y alcalde de Maials (Lleida), David Masot, la directora de Servicios Territoriales del Departamento de Empresa en Lleida, Pilar Espax, la alcaldesa de La Granadella (Lleida), Elena Llauradó, el secretario general de la Cámara de Comercio de Lleida, Josep Ramon París, y delegada de Acció en Lleida, Clara Porta.

La ayuda, ha matizado Armengol, se podrá solicitar a partir de ahora y de forma anual, con previsión de recibirla en 2028, y contarán con una puntuación favorable las explotaciones cuyo titular sea una mujer o, en el caso de las personas jurídicas, aquellas cuyo capital social esté en un 50% en manos de mujeres, y jóvenes de hasta 40 años.

Así, las bases se publicarán la próxima semana, mientras que el plazo para presentar las solicitudes será entre el 26 de marzo y 25 de mayo.

Masot ha valorado positivamente las ayudas, aunque también ha afirmado que trabajará para que esta llegue a los 10 millones de euros ya que considera que "la cifra de 5 millones es muy baja y los agricultores y ganaderos de la zona necesitan poder invertir más".