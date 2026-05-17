El Govern declara el interés general de los Campus de Salud Clínic y de la Región Sanitaria Girona

Archivo - Terrenos para el futuro Campus Clínic, a 13 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern ratifica la compra a la UB de los terrenos para el futuro Campus Clínic. La Generalitat ha aprobado el protocolo firmado por la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat declarará el próximo martes en el Consell Exectiu el interés general del futuro Campus de Salud Clínic-Universitat de Barcelona (UB) y del Campus de Salud de la Región Sanitaria Girona.

El objetivo es dar "prioridad política e institucional absoluta" a estos dos proyectos, que el ejecutivo catalán espera que transformen el sistema hospitalario, de docencia y de investigación de Catalunya, informa la Generalitat en un comunicado de este domingo.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha destacado que son "dos proyectos de país" trabajados con gran consenso institucional.

"Nuestro objetivo es levantar las trabas burocráticas para que estos proyectos puedan acelerarse y se puedan convertir en una realidad lo antes posible", ha añadido.

TRÁMITES ENERGÉTICOS Y URBANÍSTICOS

La declaración permitirá, en el ámbito energético, que los proyectos puedan acceder a una "tramitación prioritaria" en los permisos de conexión y capacidad en la red eléctrica, que se planifica a nivel estatal.

En el caso específico del Clínic, posibilitará que los terrenos de la avenida Diagonal calificados actualmente como equipamientos deportivos puedan destinarse al nuevo Campus.

En ese sentido, el Consell Executiu ratificará también el martes la desafectación de los terrenos de la UB en la Diagonal, lo que permitirá que los terrenos dejen de tener la consideración de bienes de dominio público vinculados al servicio universitario y puedan ser posteriormente adquiridos por la Generalitat.

EL NUEVO CLÍNIC

Además de la declaración de interés general, el pasado lunes se publicó el anuncio previo al concurso internacional de proyectos que darán forma al campus, un paso que precede a la convocatoria prevista para septiembre.

La primera fase, con la presentación de equipos y acreditación técnica, se hará entre septiembre y noviembre; a partir de ahí, se activará una primera etapa eliminatoria con 10 equipos hasta abril de 2027, y una segunda con 5 equipos y propuestas de diciembre de 2027.

El ganador se decidirá durante el primer trimestre de 2028, y se le adjudicará un contrato de un valor estimado de unos 134 millones de euros.

NUEVO CAMPUS REGIÓN SANITARIA GIRONA

El pasado viernes, Infraestructures.cat adjudicó definitivamente el proyecto arquitectónico del Campus de Salud de la Región Sanitaria Girona a la UTE Pinearq, SLP & Brullet de Luna i associats SLP & PEGI Engineering, SL.

Una vez la empresa ha presentado toda la documentación requerida y no ha habido oposición de los demás licitadores, se ha procedido a adjudicar el proyecto y firmar el contrato.

A partir de este momento, el equipo ganador tiene 2 años para redactar el anteproyecto y los proyectos básicos y ejecutivo del complejo.