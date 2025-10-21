El Govern defiende "los criterios técnicos y profesionales" de Mossos en la huelga por Palestina

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

Parlon comparecerá ante el Parlament, como han solicitado ERC, Comuns y CUP

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que las actuaciones de los Mossos d'Esquadra durante la huelga en favor de Palestina del pasado miércoles respetaron "los criterios técnicos y profesionales".

"El derecho a manifestación está perfectamente contemplado y recogido, pero también el buen funcionamiento del transporte público debe garantizarse, y esto es lo que los Mossos d'Esquadra hicieron. Es un criterio absolutamente técnico del que el Gobierno no sólo se fía, sino que apoya", ha valorado en una rueda de prensa tras el Consell Executiu.

Preguntada por la toma de decisiones del cuerpo policial durante las actuaciones, ha dicho que se basan en "criterios técnicos del máximo mando que haya en ese momento en el dispositivo".

Finalmente, ha confirmado que la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, comparecerá ante la comisión de Interior del Parlament para dar explicaciones sobre este caso, tras la solicitud de comparecencia de ERC, Comuns y CUP.

"Como siempre que se nos ha solicitado por parte del Parlament, la consellera comparecerá a instancias de los grupos que así lo pidan. Siempre lo hemos hecho en todas las ocasiones y así seguirá siendo", ha zanjado.