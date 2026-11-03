El Govern defiende la "honorabilidad" de Eduard Rivas tras dimitir como jefe de Gabinete de Illa

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que el presidente Salvador Illa ha puesto en valor durante el Consell Executiu los "valores de honestidad y de honorabilidad que siempre han caracterizado la trayectoria de Eduard Rivas", tras su dimisión como su jefe de Gabiente, que se comunicó a la prensa este lunes.

En una rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, Paneque ha subrayado el agradecimiento de Illa hacia Rivas y ha asegurado que el hasta ahora jefe de Gabinete continuará "trabajando desde el proyecto socialista".

Paneque ha destacado que los motivos de la dimisión de Rivas "quedan claros", que ha sido por decisión propia, y que el Govern se remite a comunicar su decisión.

El hasta ahora secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran, Xavier Amor, será el nuevo jefe de Gabinete de Illa en sustitución de Rivas.

A finales de abril de este 2026, Illa ratificó su confianza en Rivas después de que trascendiera que se le investigaba por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona), y defendió mantenerle en el puesto.