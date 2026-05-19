El Govern defiende la presunción de inocencia de Zapatero y muestra "confianza en la justicia"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha mostrado "confianza en la justicia", después de que el expresidente haya sido llamado a declarar como imputado por la Audiencia Nacional en el 'caso Plus Ultra' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu este martes, Paneque ha defendido la "honorabilidad" de Zapatero y ha remarcado la confianza del Govern en la presunción de inocencia y el funcionamiento del sistema judicial.

Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio por el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.