El Govern designa nuevas delegadas en Alemania y Reino Unido e Irlanda y renueva el del Cono Sur

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes la designación de la nueva delegada de la Generalitat en Alemania, Meritxell Marsà, y de la nueva delegada en Reino Unido e Irlanda, Elena Moya, y también ha renovado al hasta ahora delegado del Cono Sur, Josep Vives, por un mandato prorrogable de cuatro años.

En un comunicado este martes tras el Consell Executiu, el Ejecutivo ha explicado que las nuevas delegadas han sido escogidas mediante un proceso de selección abierto con criterios profesionales "que ha permitido seleccionar perfiles con conocimiento y experiencia".

Marsà relevará a Marie Kapretz, delegada en Berlín desde 2016, y Moya a Francesc Claret, que fue designado en 2022, después de que ambos exdelegados comunicaron al Govern su intención de no continuar al frente de sus delegaciones, mientras que Vives sí decidió presentarse para continuar.

Marsà es licenciada en Derecho y es especialista en sectores como la descarbonización y el ámbito energético, semiconductores e inteligencia artificial, y ya había trabajado en la Delegació del Govern en Alemania entre 2014 y 2018, donde también ejerció como delegada en funciones.

Moya tiene 16 años de experiencia en el ámbito de mercados financieros, es analista financiera acreditada y ha desarrollado su trayectoria en el ámbito del periodismo económico en Londres.

Vives es abogado, periodista y gestor deportivo y, en el ámbito político, fue concejal del Ayuntamiento de Manresa, candidato a la Alcaldía, y desde 2022 es delegado en el Cono Sur, que engloba Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.