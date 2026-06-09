El Govern destaca Catalunya como punto de encuentro de culturas y religiones en el MED26

Imagen del encuentro MED26 este martes en Barcelona - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramón Espadaler, y el conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, han participado en la apertura de las Trobades Mediterrànies MED26, que se celebran en Barcelona hasta el viernes, y han destacado el papel de Catalunya como punto de encuentro entre culturas, pueblos y religiones.

Durante su intervención, Duch ha destacado tanto la importancia de reconstruir vínculos "entre sociedades, culturas y personas" en el Mediterráneo, una región que ha experimentado algunos de sus periodos más fructíferos durante la convivencia de diferentes religiones, informa el Govern este martes en un comunicado.

Para el conseller Duch, Barcelona es un punto de encuentro para personas de toda la región mediterránea, con un idioma, cultura y economía vinculada al mar, y es una ciudad que "ha hecho del intercambio y de la diversidad una parte esencial de su identidad".

Ramon Espadaler ha afirmado que Barcelona y Catalunya son diversos, con diferentes idiomas, culturas, tradiciones y creencias, y, ha añadido, que es esta diversidad desde donde se puede construir "un proyecto compartido de convivencia y de paz".

Las Trobades Mediterrànies, iniciativa impulsada por las Iglesias Católicas del Mediterráneo en 2020, contarán con la participación de 200 personas de 25 países, entre ellas una cincuentena de obispos, una treintena de teólogos y medio centenar de representantes de entidades sociales, y en esta edición en Barcelona ha coincidido con la visita del Papa a la capital catalana.

"La vinculación de estos encuentros con la visita del Papa a la Sagrada Familia para bendecir la torre de Jesús, así como sus visitas a Montserrat, al barrio del Raval o al centro penitenciario de Brians, dan una dimensión especialmente significativa al MED26", ha añadido Espadaler.

Ambos también han destacado el papel de estos encuentros como un espacio de cooperación, escucha y construcción de confianza entre las diferentes sociedades del entorno del Mediterráneo.