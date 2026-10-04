El Govern destina 4,9 millones del Fons Climàtic a reforzar 49 líneas de bus interurbano

La portavoz del Govern de Catalunya, Sílvia Paneque - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha destinado 4,92 millones de euros procedentes del Fons Climàtic a reforzar y ampliar 49 líneas de bus interurbano de toda Catalunya, en el marco de políticas de fomento de la movilidad sostenible y la reducción de emisiones asociadas al transporte privado.

En un comunicado este domingo, el departamento ha explicado las mejoras en estas líneas se han desplegado de manera progresiva a lo largo de 2025 y durante los primeros meses de 2026.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha defendido que la lucha contra el cambio climático "requiere continuar reforzando el transporte público y hacerlo cada vez mejor y más práctico".

El Fons Climàtic es un instrumento financiero de la Generalitat que se nutre de ingresos del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica y del 20% de la recaudación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.

Paneque ha destacado que "la fiscalidad verde tiene un retorno directo y tangible para la ciudadanía", ya que contribuye a financiar servicios de movilidad más eficientes, accesibles y sostenibles.