El Govern destinará unos 140 millones a las obras y mantenimiento de viviendas de la AHC en 4 años

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat destinará unos 140 millones de euros a obras y mantenimiento de viviendas de la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) en 4 años, informa en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

La AHC ha sacado a licitación el contrato mixto de obras y servicios de mantenimiento, conservación, mejora y adecuación de las viviendas, elementos comunes y espacios que gestiona en Catalunya, por 29,4 millones de euros (sin iva) para el primer año y prorrogable tres más.

La licitación crece un 28% respecto a la última, de hace cerca de tres años, por la expansión del parque público con la adquisición de más de 1.000 viviendas en junio, las nuevas promociones del Incasòl y el envejecimiento progresivo de las viviendas.

La Generalitat ha destacado que es un contrato "estratégico para garantizar la habitabilidad, seguridad y calidad del parque público de alquiler, así como para asegurar la conservación de un patrimonio que debe seguir dando respuesta a la demanda de vivienda asequible".

La licitación también recoge la evolución de los costes de la mano de obra, que ha aumentado un 12,50% según los precios de referencia del ITeC entre 2022 y octubre de 2025, e incorpora nuevas prestaciones de mantenimiento preventivo y correctivo.