El Govern destinará 20 millones en 2026 para "mejorar la movilidad en toda Catalunya"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en su visita a las nuevas líneas de bus de Girona. - GOVERN DE CATALUNYA.

GIRONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque i Sureda, ha cifrado en otros 20 millones de euros el presupuesto del plan de choque de 2026 "para mejorar la movilidad en toda Catalunya".

Así lo ha explicado Paneque este viernes, durante una visita a las nuevas líneas de bus que conectan Girona con otros municipios de la provincia como Vilablareix, Aiguaviva y Fornells de la Selva, y que tienen el objetivo de "favorecer el uso del transporte público y la conectividad de modos de transporte en el área de Girona".

"El Govern ha destinado ya 20 millones de euros en toda Catalunya a nuevas y la mejora de frecuencias en horas punta, y tenemos un crecimiento de usuarios de dos dígitos, de entre el 20% o 30%, en muchas líneas interurbanas", ha defendido la consellera, en declaraciones recogidas en un comunicado.

Tras ello, Paneque ha procedido a cifrar en la misma cantidad la inversión para 2026, en la apuesta del Govern para "continuar poniendo los recursos necesarios".

"Cuando hablamos de la mejora de la movilidad en Catalunya, que es una de las políticas centrales del Govern, no sólo hablamos de conectar puntos, sino también de mejorar oportunidades y en sostenibilidad", ha añadido.