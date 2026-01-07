El Govern destinará más de 7 millones de euros para impulsar el emprendimiento hasta 2027

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper. - EUROPA PRESS / Alberto Paredes. POOL - Europa Pres

El Govern de la Generalitat, a través del Departamento de Empresa y Trabajo, destinará algo más de siete millones de euros para impulsar el emprendimiento entre 2026 y 2027, según ha informado este miércoles en un comunicado.

En concreto, se destinarán 4,9 millones de euros al programa Emprèn Cat destinado a impulsar el emprendimiento, repartidos en 2,45 millones en 2026 y la misma cantidad para 2027, con el objetivo de acompañar a las personas emprendedoras e impulsar la generación de recursos de promoción para "responder a los retos del ecosistema".

En paralelo, y a través del Programa Primer de fomento del emprendimiento tecnológico e innovador, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, el Govern invertirá otros 2,1 millones de euros en 2026.

Este programa, ha explicado, responde a uno de los grandes retos del Govern, que pasa por "impulsar un emprendimiento de impacto que amplíe a todo Catalunya el efecto del 'hub' tecnológico de Barcelona".

El plazo de solicitud ha comenzado este miércoles y se alargará hasta el 15 de enero, con la posibilidad de optar a la cobertura del 100% de los proyectos, y con un importe máximo de 60.000 euros y 75.000 euros en cada una de las líneas, respectivamente.