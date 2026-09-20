El Govern destinará más de 6 millones de euros a mejoras en caminos rurales

Imagen de un camino rural - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio del Govern de la Generalitat ha abierto una convocatoria anticipada de subvenciones para actuaciones de mejora y mantenimiento de caminos municipales de la red vecinal y rural catalana, con una dotación de más de 6 millones de euros.

Las ayudas, que están dirigidas a los 9 Consells Comarcals de las comarcas de montaña y al Conselh Generau d'Aran, financiarán actuaciones a desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2027, ha informado este domingo el Govern en un comunicado.

El importe máximo que puede recibir cada Consell Comarcal está determinado "en función de la longitud de la red estructurante", siendo el Alt Urgell la comarca que potencialmente más se puede beneficiar, con 970.000 euros de tope, seguida del Solsonès (851.500 euros) y el Pallars Jussà (821.500 euros).