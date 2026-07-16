Govern y Diputación de Barcelona impulsarán microcredenciales y la formación a lo largo de la vida

Moret y Montserrat en la firma del convenio - RECERCA I UNIVERSITATS

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, han firmado un convenio para impulsar las microcredenciales y la formación a lo largo de la vida.

El acuerdo marco facilitará el acceso de la ciudadanía a la educación superior para actualizar conocimientos, y uno de los "ejes" es la apuesta por las microcredenciales, formaciones de calidad, flexibles y de corta duración, informa el Departament en un comunicado este jueves.

Montserrat ha destacado que este convenio "permitirá explorar nuevos espacios donde las microcredenciales puedan llegar a la ciudadanía, en el sector tecnológico, pero también en el de humanidades o el de los cuidados, por ejemplo, siendo más eficientes, trabajando de forma conjunta y evitando duplicidades".

Moret ha subrayado la trayectoria de la Diputación en el apoyo a los municipios y la voluntad de acercar la oferta universitaria a todo el territorio: "Entendemos el municipalismo como una de las fuerzas clave para el progreso del país y nuestra perspectiva buscda compaginar la sostenibilidad económica con la social".

Ambas instituciones apuestan por un ecosistema de aprendizaje "permanente que dé respuesta a los retos del mercado laboral y de la sociedad catalana", y la colaboración pone el foco en la capacitación profesional ante los retos de la transición digital y verde.