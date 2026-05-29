El Govern eleva a 40 años el límite para solicitar los Préstecs Emancipació

La consejera delegada de ICF, Vanessa Servera; la consellera de Economía, Alicia Romero; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del ICF, Juli Fernández - Europa Press

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern elevará hasta los 40 años el límite para poder solicitar los Préstecs Emancipació el próximo lunes, una medida que se estima que beneficiará a 600.000 personas.

Lo ha dicho este viernes en un acto en el Institut Català de Finances (ICF), en el que también ha participado la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y en el que Illa ha conversado con dos beneficiarios de estos préstamos, que hasta el momento han recibido 1.698 personas.

Illa ha asegurado que Catalunya es la primera comunidad autónoma en ofrecer este tipo de préstamos a personas de hasta 40 años y, aunque ha dicho que esta política no solucionará el problema de la vivienda en Catalunya, es una de las propuestas que pueden ayudar a hacerlo.

Ha subrayado que el Govern es la administración pública que más medidas está tomando ante la crisis de la vivienda: "Somos, de España, los que más hacemos para la vivienda. Podemos hacer más, pero somos los que más hacen".

El presidente de la Generalitat ha añadido que es necesario aumentar la oferta de vivienda, especialmente de la protegida, pero que las nuevas viviendas se deben hacer en algún lugar, por lo que, si llega más gente a un sitio, se deberán mejorar los servicios públicos.

Los dos jóvenes que han participado en la charla han agradecido el producto y han explicado que sin estos préstamos no habrían podido comprar una vivienda a pesar de poder hacer frente a la hipoteca.

29 AÑOS DE MEDIA

Romero ha detallado que los préstamos otorgados hasta el momento han sido para personas de 29 años de media, con una media 36.000 euros y un precio medio de la vivienda de 190.000 euros.

Ha dicho que están "muy satisfechos" con el funcionamiento de los préstamos y ha celebrado que fue una buena apuesta y que es un buen producto.

Ha recordado que es "un producto muy sencillo", ya que el ICF aporta un 20% de la entrada del piso, hasta 50.000 euros, y que se devuelve al cabo de 30 años --al finalizar la hipoteca-- sin intereses, y la vivienda pasa a ser pública a perpetuidad, y ha agradecido a las entidades bancarias que se hayan sumado al proyecto.