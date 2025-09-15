Govern y empresas defienden la colaboración público-privada en digitalización y nuevas tecnologías

(I-D) La redactora jefa de Europa Press de Catalunya, Anna López; la Head of Regulation, Institutional Relations & External Comms de Digi, Mónica Barrera; el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital del Gobierno de la Generalidad de Catal - David Zorrakino - Europa Press

Coinciden en aunar esfuerzos para la formación de nuevos perfiles profesionales tecnológicos

La Generalitat de Catalunya y empresas han coincidido en la importancia de la colaboración público-privada en los ámbitos de la digitalización y las nuevas tecnologías como ámbitos relevantes para el ecosistema catalán.

Lo han dicho este lunes en una mesa sobre digitalización y nuevas tecnología en la jornada de Europa Press 'Catalunya cap al futur', con el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort; el responsable de negocio para sector publico de AWS, Óscar Sanz, y la jefa de Relaciones Institucionales de Digi España, Mónica Barrera, y moderada por la jefa de redacción de Europa Press de Catalunya Anna López.

Los ponentes también han apostado por aunar esfuerzos entre administraciones y sector privado para la formación de nuevos perfiles profesionales en los sectores tecnológicos, adaptándolos a los avances constantes del sector.

ALBERT TORT (GENERALITAT)

Preguntado sobre si Catalunya puede ser un actor importante en el ámbito de las nuevas tecnologías, Tort ha asegurado que en el territorio existe un "dinamismo" avalado por los datos, la colaboración público-privada y el impulso de proyectos desde la Administración.

En este sentido, ha apuntado que el Govern prevé que la fibra óptica pública alcance los 8.000 kilómetros este año y ha hecho hincapié en la necesidad de fidelizar a los profesionales del sector tecnológico, de quienes ha dicho que "pueden tener un papel muy relevante en la Administración".

ÓSCAR SANZ (AWS)

Sanz ha destacado que la administración catalana está actuando como "ejemplares pioneros en la digitalización de sus procesos e impulso de sus sectoriales", y ha asegurado que Catalunya está indudablemente bien posicionada, ya que las administraciones y las empresas están apoyando, a su juicio, con fuerza el emprendimiento.

También ha defendido la colaboración entre la administración pública y las empresas en materia formativa, y ha puesto en valor el convenio que AWS ha firmado con el Ministerio de Educación para formar hasta 2027 a 500.000 personas.

MÓNICA BARRERA (DIGI)

Por su parte, Barrera ha apostado por la colaboración público-privada para el coordinar objetivos, ha defendido aunar esfuerzos para hacer posible el despliegue de redes y que no se alarguen los plazos de inversión, y ha avisado de que no se puede hablar de transformación digital de la sociedad sin que todo el mundo tenga acceso a la conectividad.

Ha lamentado que no siempre tienen "facilidad" para captar talento, por lo que ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para mejorar la formación, y ha detallado que en Digi tienen programas de captación de talento y formación dentro de la empresa para las funciones específicas de la compañía.