El Govern entrega la bandera azul a 101 playas y 24 puertos catalanes en 2026

Imagen del acto de entrega de las banderas azules este viernes en Lloret de Mar (Girona). - GOVERN DE LA GENERALITAT

GIRONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha entregado la bandera azul a 101 playas y 24 puertos catalanes para este 2026, una distinción que reconoce la calidad del agua, gestión ambiental y servicios, informa este viernes el Departamento de Territorio en un comunicado.

De las playas reconocidas, 27 están en Girona, 24 en Barcelona, 23 en el Penedès, 23 a Tarragona y 8 a las Terres de l'Ebre, mientras los puertos se ubican en la zona de Girona (9), la de Barcelona (8) y la de Tarragona y Terres de l'Ebre (7).

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, que ha hecho este viernes la entrega de estos distintivos en Lloret de Mar (Girona), ha destacado que las banderas son "un reconocimiento al trabajo estructural en Catalunya en puertos y playas", así como el resultado del cumplimiento estricto de los criterios de evaluación internacionales.