Govern, ERC y Comuns pactan una ley para evitar reclamar prestaciones otorgadas por error

Permitirá corregir errores ante la administración y regulará la eliminación de la cita previa

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha presentado este miércoles una proposición de ley pactada con ERC y Comuns que reconocerá el derecho a la ciudadanía a no ser perjudicada por errores de la administración que estén relacionados con prestaciones que cubran necesidades esenciales.

"Lo que no tiene nombre es que, fruto de un error de la administración, a una persona que está en situación de debilidad, le vayamos a reclamar recursos que no tiene", ha dicho en declaraciones a los medios desde el Palau de la Generalitat, y ha reivindicado tener los ojos puestos en la gestión para que los errores no sucedan.

Concretamente, se modificará la ley 26/2010 que regula el funcionamiento de las administraciones públicas en Catalunya para que no se puedan reclamar a personas vulnerables prestaciones reconocidas de forma incorrecta por la administración, además de permitir a la ciudadanía corregir sus errores ante la administración, entre otras medidas.

En sendos comunicados, ERC y Comuns ha defendido que esta medida evitaría casos como los sucedidos recientemente, en alusión a las ayudas indebidas del Departamento de Derechos Sociales por la renta garantizada, la ley de dependencia y para jóvenes extutelados.

Los grupos PSC-Units, ERC y Comuns han registrado este miércoles en el Parlament la norma, que se prevé tramitar mediante lectura única, y debería aprobarse en la Cámara como tarde en octubre.

"DERECHO AL ERROR"

La norma contempla también el "derecho al error", es decir, la posibilidad de las personas a rectificar sus datos con mecanismos para evitar sancionar por errores materiales o de forma ante la administración que se hayan hecho de forma no fraudulenta.

Según el Govern, es la primera administración en España que introduce este derecho, inspirado en normas que se aplican en países con Francia o Polonia, y que busca "no obligar a un ciudadano a dar todos los pasos atrás en un proceso administrativo" en el que se equivocó.

Además de regular los errores de los ciudadanos, la norma también regulará la posibilidad de enmendar errores que los trabajadores públicos cometan por acciones en que se haya actuado "con diligencia y con buena fe" para que no constituyan, en estos casos, una negligencia grave.

SERVICIOS PROACTIVOS

La norma prevé además regular los trámites y servicios proactivos y personalizados de la Generalitat, y que permitirá a la administración, a través de los datos que tiene de la ciudadanía, facilitar y proponer trámites o servicios de los que puede ser beneficiaria.

El texto regulará el consentimiento del uso de los datos y establecerá la obligación de que la Generalitat tenga un registro específico para la gestión de los mismos, y que busca "reducir desigualdades" facilitando el acceso a la administración de personas con menos recursos tecnológicos, lingüísticos y sociales.

CITA PREVIA OBLIGATORIA

La iniciativa recoge también una iniciativa ya anunciada por el Govern, la prohibición de la cita como único método de atención a la ciudadanía, que inició su impulso el anterior ejecutivo, y que establecerá que tan solo puede ser utilizada "como medida para mejorar la eficiencia y la atención a las personas".

Incorporarlo en una norma con rango de ley, defiende el Govern, permite que sea de aplicación a todas las administraciones públicas de Catalunya: "¿Puede ser un sistema para la mejora de la gestión de colas? Puede ser un sistema. No podrá ser el único sistema", ha subrayado Dalmau.

Finalmente, en el ámbito de la comunicación de la administración, la norma recoge el derecho a recibir la información con lenguaje claro, entendedor y accesible.