Govern y ERC presentan el Consorci d'Inversions para lograr el 95% de la ejecución de inversiones

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, y el director general de ERC, Lluís Salvadó, han presentado este lunes el Consorci d'Inversions, que tiene el objetivo de "mejorar la ejecución de las inversiones del Estado" en Catalunya y que alcance el 95%.

Lo han hecho en un acto en el Cercle d'Economia que ha ido precedido de una mesa redonda entre la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà; el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu.

Este consorcio da respuesta a uno de los acuerdos del pacto entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat y deberá ser aprobado como ley orgánica en el Congreso de los Diputados.

Prevé que el Estado transfiera los recursos económicos para que el consorcio planifique las inversiones y una sociedad mercantil que dependa del ente licite, adjudique y ejecute las inversiones.

Romero ha dicho que este Consorci permite "dejar la queja y crear soluciones para resolver problemas" y que debe permitir resolver el déficit de infraestructuras y la baja ejecución, que ha dicho que ha durado décadas.

Ha añadido que el Govern debe ser capaz de aumentar la capacidad inversora y planificar las infraestructuras que se deben hacer, y ha llamado a tener un consenso desde Catalunya.

SALVADÓ

Salvadó ha señalado que este consorcio permite pasar "de la queja a la propuesta" y abandonar el lamento del bajo porcentaje de ejecución, para tener una propuesta estructural a largo plazo.

Ha explicado que hasta el momento ha habido poca coordinación entre la Generalitat y el Estado, y que se ha hecho mucha planificación que no ha sido compartida por ambas administraciones.

El dirigente de ERC ha explicado que la proposición de ley se debe a la necesidad de que haya una reserva legal en un consorcio con el Estado, y que, una vez aprobado, se deberá hacer una comisión bilateral para aprobar la creación del Consorci.

Ha previsto que este martes o miércoles entre en la Mesa del Congreso de los Diputados y que el próximo 28 de abril se vote la toma en consideración, donde ha dicho que espera que "haya las mayorías suficientes" para que entre en la fase de negociación en comisiones.

CERCLE, PIMEC Y CÁMARA

Garcia-Milà ha definido este Consorci como "un paso adelante muy relevante" y ha puesto en valor que involucre a la Generalitat, ya que es la que mejor conoce las deficiencias en las infraestructuras en Catalunya.

Ha señalado la importancia de que sea un organismo técnico independiente "que no dependa de los ciclos políticos" y que tenga una representación paritaria Estado-Generalitat.

Santacreu ha celebrado que "por fin se plantean las cosas como toca", ya que es necesario buscar fórmulas nuevas para evitar que se incremente la infrafinanciación en infraestructuras en Catalunya.

Ha añadido la necesidad de que los políticos "trabajen más" y la sociedad civil ayude a superar la contestación que ha dicho que los grandes proyectos de infraestructuras suelen tener.

Cañete ha lamentado que, en la actualidad, no hay ninguna herramienta que permita garantizar la ejecución de las inversiones en infraestructuras y ha dicho que es necesaria "una voluntad política sostenida".

Ha apuntado que es una propuesta que debe interpelar tanto a los partidos políticos como a la sociedad civil, y ha llamado a alcanzar "consensos y hacer que las cosas pasen".