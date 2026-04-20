Moret (PSC) pide a Junts que facilite el Consorci d'Inversions y deje "la queja y el reproche"

Archivo - La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC y portavoz del partido, Lluïsa Moret, ha instado a Junts a facilitar la tramitación y aprobación de la proposición de ley para la creación del Consorci d'Inversions entre el Gobierno y la Generalitat en el Congreso, y les ha pedido que dejen de estar centrados en "la queja y el reproche", tras las críticas de los juntaires a la propuesta.

En rueda de prensa este lunes, ha instado a Junts y al resto de fuerzas políticas que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a facilitar su tramitación: "En este país, y sobre todo algunas fuerzas políticas como el propio Junts, debemos pasar de la queja y el reproche a la propuesta, a la propuesta efectiva y propositiva que busca soluciones".

Preguntada por si cuenta con el apoyo del PSOE, ha respondido que, si no lo tuviera, no se hubiera hecho la presentación, y que ERC, "que es la fuerza política encargada de presentar esta proposición de ley en el Congreso", está trabajando para buscar los consensos necesarios.

"DÉFICITS HISTÓRICOS DE INVERSIONES"

La portavoz ha definido al consorcio como una herramienta útil para planificar, seguir y mejorar la ejecución presupuestaria en Catalunya, especialmente en el ámbito de las infraestructuras, en que ha señalado "déficits históricos de inversiones" por parte del Estado en Catalunya.

"Es una propuesta que es viable y que puede resolver y contrarrestar muchas de las dificultades que hemos tenido en este país respecto a la implementación y ejecución de los presupuestos del Estado", ha defendido.

Sobre si se ha avanzado demasiado lento en el impulso de esta herramienta, ha dicho que la lentitud de los avances es relativa: "Cambios estructurales de estas características necesitan sus tiempos porque son estructurales, y lo que queremos es que funcionen y sean realmente operativos".

Preguntada por si este acuerdo facilita las negociaciones con ERC, ha dicho que es un paso adelante: "Es un escenario favorecedor de otros consensos y otros acuerdos", y ha reiterado que los socialistas cumplirán todos los acuerdos de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.