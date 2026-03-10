El Govern estudia alargar la gratuidad de Rodalies más allá del 15 de marzo

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern está estudiando alargar la gratuidad del servicio de Rodalies, que inicialmente debía acabar el 15 de marzo, al no poder garantizar el funcionamiento sostenido del sistema más allá de esta fecha.

"Estamos planteando poder alargar esta gratuidad porque el compromiso era y es que la gratuidad se mantendría hasta que estuviera el sistema de Rodalies en su conjunto en funcionamiento de forma sostenida", ha dicho en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu de este martes.

Ha dicho que este funcionamiento sostenido no se está produciendo en estos momentos y que no se prevé antes de la semana que viene: "Esto en estos momentos no se ha producido, con las previsiones que tenemos el 15 de marzo tampoco estaríamos en condiciones de asegurar todo el sistema de forma sostenida y, por tanto, la propuesta es de alargar".

Ha dicho que concretarán esta medida en los próximos días, que están tratando en diálogo con Renfe y con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La Generalitat decretó la gratuidad del servicio tras la crisis en Rodalies tras el accidente de la R4 en Gelida (Barcelona).

"ESTABILIZACIÓN Y MEJORA PROGRESIVA"

Paneque ha defendido que Rodalies se encuentra en estos momentos en una fase de "estabilización y mejora progresiva" tras la crisis, y ha destacado el nivel de inversión tras el accidente de Gelida que ha cifrado en más de 110 millones de euros.

Se ha mostrado satisfecha por ello, añadiendo que estas inversiones necesarias evidencian que el mantenimiento de la infraestructura, de los taludes y trincheras no era el adecuado: "Se ha evidenciado en algunos elementos que sí que hemos de ser exigentes para que no vuelva a pasar más".

TRAMO DE LA R3

Sobre la reapertura del tramo de la línea R3 entre La Garriga y Ripoll (Girona), ha dicho que se prevé para mediados de esta semana porque ya se dispone de los certificados de seguridad, aunque ha sido prudente respecto a la fecha concreta a la espera de las últimas marchas blancas antes de poner en marcha el servicio comercial.

También ha detallado que se prevé "un servicio de paso de trenes de cada hora", y que será un trayecto con limitaciones temporales de velocidad.