El Govern expresa "respeto" a las sentencias y señala que la de David Sánchez se puede recurrir

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha trasladado el "respeto" del Govern a todas las sentencias judiciales y a la presunción de inocencia al preguntársele por la sentencia condenatoria sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha señalado que cabe un posible recurso contra la misma.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, ha dicho que no ha tenido la oportunidad de leer la sentencia, por lo que su respuesta sobre el respeto a las sentencias es "genérica", y ha pedido esperar a los posibles recursos que puedan presentarse.

Además, ha agregado que la justicia debe emitir sentencias que sean justas, que debe ser un poder independiente y un servicio público, y ha lamentado que haya "en algunos datos recientes una preocupación o una cierta desconfianza" de la ciudadanía hacia este poder del Estado.