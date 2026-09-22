El Govern firma un convenio de colaboración entre Acció y la asociación empresarial india Nasscom

Firma del convenio entre Acció y Nasscom - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha firmado este martes un acuerdo de colaboración entre Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas de la Conselleria, y la National Association of Software and Service Companies (Nasscom), la principal asociación empresarial de la industria tecnológica de India, informa la Generalitat en un comunicado.

En un acto celebrado en Nova Delhi, las dos entidades se han comprometido a estrechar la cooperación institucional para promover la innovación, las asociaciones tecnológicas, la inversión, la internacionalización y la colaboración empresarial, así como el intercambio de conocimiento entre los ecosistemas tecnológicos catalán e indio.

Según el conseller, aumentar las conexiones empresariales y tecnológicas con India es una "prioridad estratégica para aprovechar las oportunidades que se abren en un mercado con tanto potencial como el indio y donde las empresas catalanas todavía tienen mucho recorrido por hacer".

Nasscom, que representa a más de 3.000 empresas, trabaja para impulsar la competitividad, la innovación y el crecimiento del ecosistema digital y tecnológico indio y actúa también como interlocutor entre el sector privado y las administraciones públicas, entre otras.

Ambas entidades podrán organizar conjuntamente delegaciones empresariales, visitas institucionales, programas de intercambio entre ecosistemas y actividades de transferencia de conocimiento, tales como conferencias, seminarios, webinares y talleres especializados.