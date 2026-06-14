El Govern impulsa la internacionalización de una cuarta parte de las bodegas catalanas en 2025 - GOVERN

BARCELONA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern impulsó proyectos de internacionalización de 204 bodegas catalanas durante el 2025, lo que representa una cuarta parte de las 800 bodegas que hay en Catalunya, mediante la agencia para el crecimiento de las empresas del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Acció, ha informado en un comunicado este domingo.

Las actuaciones se han centrado especialmente en mercados como los de Estados Unidos, China, Alemania y México, y destaca el programa Catalan Wines de Acció, que organizó catas y encuentros entre una treintena de bodegas catalanas e importadores y distribuidores en Estados Unidos, China y Taiwan.

Además, desde la empresa pública del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Prodeca, también se ha impulsado la presencia de un centenera de bodegas catalanas en ferias internacionales de referencia, así como la participación en encuentros con compradores internacionales como el Catalan Food Business Forum y las modalidades viruales eBusiness.

El secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat y consejero delegado de Acció, Jaume Baró, ha destacado que la internacionalización es una gran oportunidad para crecer y ampliar la cartera de clientes y afirma que programas como Catalan Wines son "un canal esencial".

Por su parte, la directora gerente de Prodeca, Delia Perpiñà, señala que la vocación exportadora es "inherente al sector del vino" y ha añadido que las bodegas catalanas han demostrado una gran capacidad para generar oportunidades en mercados diversos, siendo unos de los sectores más internacionalizados del sector agroalimentario catalán.

Además del apoyo a la internacionalización también se han llevado a cabo proyectos individualizados con las distintas bodegas y, según cálculos de Acció y Prodeca, las exportaciones catalanas de vinos y espumosos ha credido un 11,7% en el periodo entre 2020 y 2025.