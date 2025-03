El Govern impulsa un modelo predictivo avanzado de IA para la previsión de incidentes

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Secretaría de Políticas Digitales de la Conselleria de Empresa y Trabajo, ha presentado este miércoles un modelo avanzado de Inteligencia Artificial (IA) para la previsión de incidentes.

Este modelo ha sido desarrollado por el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) y el Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence (CIDAI), según han explicado en un comunicado.

El desarrollo de este modelo predictivo tiene la finalidad de adaptar la capacidad de respuesta y de gestión del SEM ante posibles crecimientos o decrecimientos de la actividad que se puedan prever.

Además, esta iniciativa nace con el objetivo de hacer una predicción "cuidadosa" de la actividad basándose en la detección de patrones derivados de los datos históricos generados por el SEM.

Aunque la predicción de la actividad se lleva a cabo a partir de la media de datos históricos, la apuesta por la IA permite crear un modelo predictivo con autoaprendizaje gracias a la introducción de variables: esta visión predictiva permite sistematizar el cálculo del dimensionamiento de recursos del SEM.