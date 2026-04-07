El Govern impulsa un nuevo parque natural en Sant Sadurní d'Osormort (Barcelona)

Imagen de la reunión de constitución del grupo de trabajo para el futuro parque natural en Sant Sadurní d'Osormort (Barcelona). - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha presidido este martes la reunión de constitución del grupo de trabajo para impulsar un nuevo parque natural en Sant Sadurní d'Osormort (Barcelona).

El proyecto es de carácter privado pero con colaboración mixta, y el grupo de trabajo tiene el objetivo de coordinar y supervisar los pasos de la iniciativa para crear la reserva de fauna autóctona en el municipio, y que prevé incorporar animales como vacas salvajes, osos, lobos o linces, explica el Govern este martes en un comunicado.

La reunión constitutiva, que ha tenido lugar en la Llotja de Mar de Barcelona, ha contado también con la presencia del secretario de Transición Ecológica del Departamento de Territorio, Jordi Sargatal; la secretaria de Alimentación de Agricultura, Rosa Cubel, y el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu.

Así, el grupo estará liderado por Sargatal, e integrado por expertos y representantes de diversas instituciones, como la Diputación de Barcelona, Zoo de Barcelona y la UVic-UCC.

El Govern se ha comprometido a hacer un acompañamiento técnico para "garantizar que la tramitación administrativa sea ágil"; el parque prevé acoger también una escuela para niños, jóvenes y estudiantes que permita establecer sinergias con el centro universitario.