El Govern impulsa un plan para la preservación y promoción del cielo nocturno del Montsec (Lleida)

Imagen del Montsec (Lleida) - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio de la Generalitat, en colaboración con el Observatori del Montsec (OdM-IEEC) y el Parc Astronòmic del Montsec (PAM-FGC), ha elaborado un plan de actuaciones para la preservación y promoción del cielo nocturno de la cordillera del Montsec (Lleida) hasta 2030, informa en un comunicado este miércoles.

Ha explicado que la hoja de ruta despliega iniciativas en diferentes ámbitos "clave", que incluyen la creación de un corredor de cielo oscuro de los Pirineos, lo que supondría ampliar la zona de máxima protección contra la contaminación lumínica; un diálogo con los núcleos cercanos al Montsec para acordar buenas prácticas, o la creación de una red de miradores astronómicos.

También se promoverá la sustitución de lámparas de luz anaranjada y "apagadas" en comercios fuera de horario, impulsará la creación de una plataforma 'online' educativa para la ciudadanía y se trabajará para conseguir certificaciones internacionales como el 'Reserva DarkSky'.

El plan fue presentado el pasado martes por el secretario de Transición Ecológica de la Generalitat, Jordi Sargatal, y la directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Sonsoles Letang, tras pasar por un proceso de participación pública que ha recibido 49 propuestas.

Como eje estructurador, el plan prevé también la creación de un nueve ente de coordinación y seguimiento de la gobernanza, que Sargatal ha afirmado que puede ser "clave" para canalizar y coordinar las actuaciones entre las administraciones, el sector privado y las entidades locales.