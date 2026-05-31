El Govern impulsa un programa para incentivar el comercio de proximidad en municipios rurales

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BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern impulsará el programa Arrel para dar apoyo al comercio de proximidad, garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales e incentivar la vida comunitaria en los municipios rurales, la mayoría de los cuales tienen menos de 1.000 habitantes.

Se trata de una iniciativa de la Conselleria de Presidencia, a través de la secretaría de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran, y del de Empresa y Trabajo, a través de la dirección general de Comercio y el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), y contará con un presupuesto de 2,1 millones de euros para este año.

El programa, que se dirige a comercios promovidos por entes locales como a espacios comerciales de iniciativa privada, busca fomentar establecimientos multiservicio, que concentren servicios variados como una tienda de alimentación, restauración, servicios de proximidad --como paquetería o prensa--, servicios digitales o espacios de encuentro.

"La voluntad es fijar comercios en el territorio y fijar personas en el territorio. Lo que no puede ser es que tengas que comprar una barra de pan o un kilo de macarrones en un pueblo que está a 7, 8 o 9 kilómetros del tuyo", ha indicado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

También quieren que grandes empresas aterricen en estas poblaciones, como el caso de la gigafactoría de Móra la Nova (Tarragona): "Y si podemos hacer que en Tortosa haya centros universitarios ya empezaremos a retener más a los ciudadanos de estas poblaciones. Si, además, ponemos destinaciones empresariales y económicas importantes, lo que estamos generando es que la gente de les Terres de l'Ebre no tengan la necesidad de ir a Barcelona, Sant Cugat, Sabadell, Terrassa ni Tarragona".

Actualmente, Catalunya cuenta con 590 municipios rurales, de los que 476 son micropueblos porque tienen menos de 1.000 habitantes, y el programa se enmarca en las acciones previstas en el Estatut de los municipios rurales y tiene el apoyo de las entidades municipalistas.

AYUDAS

La iniciativa articula líneas de ayuda, que acompañan todas las fases de los proyectos comerciales y que se podrán pedir a partir del 8 de junio, y un dispositivo de acompañamiento técnico desplegado a través de les Cambres de Comerç,

La primera de las líneas de ayuda se dirige a los establecimientos que promuevan entes locales: pueden cubrir hasta el 80% del coste con un máximo de 18.000 euros por proyecto, y se enfocan a gastos como reformas e instalaciones fijas; mobiliario de exposición; maquinaria y refrigeración; equipos informáticos y terminales de venta; rótulos y elementos fijos; programario de gestión y promoción; inversiones en prevención de riesgos y otras inversiones vinculadas a la actividad.

La segunda línea se destina a gestores de establecimientos promovidos por entes locales o privados, que pueden cubrir hasta el 50% del coste con un máximo de 5.000 euros por proyecto para gastos de personal contratado; cuota de autónomos; consumos energéticos vinculados a la actividad; telecomunicaciones; creación y mantenimiento web y contenidos digitales; marketing digital; mantenimiento de programas informáticos; servicios de digitalización del punto de venta y gestoría y asesoría y seguros vinculados a la actividad.

Y la tercera línea es para apoyar establecimientos de iniciativa privada con ayudas para personas físicas o jurídicas del sector privado que mantienen abiertos establecimientos comerciales y/o de servicios en municipios rurales: pueden cubrir hasta el 50% del coste con un máximo de 5.000 euros por iniciativa.

Esta línea puede subvencionar actuaciones como acciones vinculadas al reparto en núcleos diseminados; adaptación de espacios polivalente con función social; instalación de puntos de recogida; adecuación del local para ampliar servicios; instalaciones de equipamientos para ampliar oferta o mejoras para la conservación de productos.

En relación al acompañamiento técnico que se desplegará a través de las Cambres de Comerç, dará apoyo a los entes locales y personas emprendedoras a lo largo de todo el proceso: desde la diagnosis territorial y la definición del modelo de negocio hasta el análisis de la viabilidad, los procesos de licitación o la captación de potenciales gestores, y también incluirá asesoramiento específico para reforzar y consolidar negocios privados ya en funcionamiento.

ESTUDIO

Bajo el título de 'El comercio rural en Catalunya. Análisis de los micropueblos', la dirección general de Comercio y el CCAM han realizado un estudio que recoge que los 476 municipios con menos de 1.000 habitantes que hay en Catalunya representan el 50,3% del total de sus 947 municipios y casi la mitad del territorio, pero acogen sólo un 2,3% de la población.

Por ámbitos territoriales, las comarcas de Girona son las concentran más micropueblos, con un 24,4% del total (116), seguido de las de Ponent (97); Catalunya Central (80); Camp de Tarragona (70); Alt Pirineu i Aran (60); Terres de l'Ebre (24); Penedès (17) y ámbito metropolitano (12).

Además, el 47,3% se encuentran en zonas de montaña, lo que les dificulta el acceso a servicios esenciales porque la red viaria presenta condicionantes geográficos, y los pocos micropueblos que hay en la costa y zonas urbanas responden más a dinámicas vinculadas a segundas residencias, turismo o funciones residenciales periurbanas.

También apuntan que la evolución de la población en los micropueblos en los últimos diez años es claramente inferior a la media catalana -un 2,9% frente a un 8,9%-- y que el 82,4% sufre un riesgo de envejecimiento elevado, así como que sólo un 53,8% tienen escuela de primaria y que el 42,6% son polinucleares, una dispersión territorial que implica una movilidad obligada para las gestiones más cotidianas.

El estudio también recoge que un 36,7% de los micropueblos -unos 175-- no disponen de ninguna tienda de alimentación y que el 13,7% tampoco disponen de un establecimiento de restauración, lo que reduce aún más los espacios de socialización y encuentro y esto es relevante en poblaciones en pueblos con una población envejecida, donde bares y restaurantes actúan como únicos puntos de relación social.

En relación a otros servicios cotidianos, el 78,6% (374) no dispone de puntos de venta de prensa escrita, y 7 de cada 10 están en tiendas de víveres o multiservicio, mientras que un 80,9% de los micropueblos no tiene tampoco puntos de recogida de paquetería, siendo el de correos el más utilizado seguido de las instalaciones de los entes locales.

Un total de 30 micropueblos cuenta con un establecimiento multiservicio, 7 de los cuales han abierto entre 2025 y 2026, y 17 de ellos se concentran en las comarcas de Girona y en Terres de l'Ebre, Aran y el ámbito metropolitano no disponen de este formato comercial.

Actualmente, 20 micropueblos se encuentran en un proceso de reformas del local o licitación para poner en marcha futuros multiservicios y 37 están interesados en poner uno en marcha en el futuro.