El Govern impulsa la regularización de 730 urbanizaciones con déficits urbanísticos en Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la jornada sobre urbanizaciones con déficits urbanísticos - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat impulsará la regularización de 730 urbanizaciones en Catalunya con déficits urbanísticos que fueron construidas en las décadas de los 60 y 70, y en las que viven 120.000 personas.

Lo ha explicado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un acto en Barcelona junto a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, al que han asistido representantes de unos 300 municipios catalanes, informa el Govern este lunes en un comunicado.

La medida se basa en el decreto ley 11/2025, que afecta a las urbanizaciones residenciales construidas entre 1956 y 1981 y que cuentan con obras de urbanización pendientes, como planeamientos y gestiones urbanísticas necesarias o ejecución de servicios públicos básicos sin completar, como una red viaria que conecte las urbanizaciones con el núcleo urbano, redes de suministro de agua y energía eléctrica o servicios de limpieza.

Illa ha defendido que esta medida busca afrontar los problemas "de cara" y encontrar soluciones viables en colaboración con los ayuntamientos, facilitando los cambios y recursos que sean necesarios.

Paneque, por su parte, ha enfatizado que el Govern está trabajando con una dirección de trabajo clara, que es "desbloquear, regularizar siempre que sea posible, garantizar servicios básicos y dar seguridad jurídica" tanto a los ayuntamientos como a los propietarios de las parcelas.

FINANCIACIÓN

La gran mayoría de estas urbanizaciones, además, están concentradas en municipios pequeños que no cuentan con la "capacidad de actuación técnica ni económica" para ejecutar los cambios necesarios, y han pasado de ser segunda residencias a primera viviendas, lo que ha agravado la situación, defiende el Govern.

En este sentido, Illa también ha anunciado una línea de financiación del Institut Català de Finances (ICF) para las administraciones locales, con el objetivo de que estas puedan adelantar el dinero para cubrir los costes de la ejecución de las obras.