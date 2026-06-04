El Govern impulsa el trabajo autónomo de la zona de Ascó y Vandellòs (Tarragona) con una nueva ayuda

Central nuclear - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha puesto en marcha una nueva ayuda para autónomos dotada con 3 millones de euros con el objetivo de impulsar el empleo y el autoempleo en los municipios incluidos en las zonas I y II del Pla d'Actuació per a la Transició Nuclear (PENTA), territorios afectados por el cierre de las centrales de Ascó y Vandellòs (Tarragona).

Con esta ayuda, que se financia íntegramente a través del Fondo de Transición Nuclear (FTN), cada persona beneficiaria podrá recibir un importe fijo de 8.547 euros, calculado según el módulo establecido a partir del SMI de 2026, y se puede solicitar hasta el 15 de julio, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo este jueves en un comunicado.

El objetivo es facilitar la incorporación en el mercado de trabajo de personas trabajadoras autónomas y contribuir al desarrollo socioeconómico local.